Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kavga, Haliliye İlçesine bağlı Beykapisi mahallesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 34 yaşındaki M.A isimli kişi ağır yaralandı.Olaya karışan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Meydana gelen kavganın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önleme alırken yaralı Mehmet Akif İnan ve eğitim araştırma hastanesi Haliliye Ek hizmet binasına kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki.M.A. isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişinin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.