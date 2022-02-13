BAE’de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat tarihlerinde BAE'ye ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyarette, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
BAE'de ise ziyaret için hazırlıklar başladı. Ülkenin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti olan Dubai'deki Burj Khalifa binasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Dünyanın en büyük binasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. Ayrıca binanın çevresinde İstiklal Marşı da okundu.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14-15 Şubat'ta iade ziyareti yapacak.
Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.