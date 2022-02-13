BAE’de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı

BAE'de ise ziyaret için hazırlıklar başladı. Ülkenin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti olan Dubai'deki Burj Khalifa binasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Dünyanın en büyük binasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. Ayrıca binanın çevresinde İstiklal Marşı da okundu.