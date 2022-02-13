Haberler Gündem Haberleri BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 22:50 Son Güncelleme: 13.2.2022 22:59

BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

BAE’de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan programı kapsamında 14-15 Şubat tarihlerinde BAE'ye ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasında anlaşmaların yapılması beklenirken, BAE'de Başkan Erdoğan'ın ziyareti için hazırlıklar başladı. Bu kapsamda dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı. Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısına yer verilirken, binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat tarihlerinde BAE'ye ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyarette, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

BAE'de ise ziyaret için hazırlıklar başladı. Ülkenin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti olan Dubai'deki Burj Khalifa binasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Dünyanın en büyük binasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. Ayrıca binanın çevresinde İstiklal Marşı da okundu.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14-15 Şubat'ta iade ziyareti yapacak.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!

Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
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BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
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