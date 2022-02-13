En anlamlı performans ödevi

IMKB Safranbolu Güzel Sanalar Lisesi resim bölümünde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ilk yarı performans ödevi olarak Kurtuluş savaşında ve Vatan savunmasında şehit olan askerlerin anısına toplam 26 karo üzerine 135x180 cm ebadında Kurtuluş savaşının önemli anlarını, 90x135 cm ebadında Türk Bayrağı ve 90x90 cm ebadında Jandarma arma ve şualı ay yıldız yaptılar. Yapılan bu resimler ilçede bulunan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alayına hediye edildi.

Resim Bölümü öğretmeni Şahika Ünsal öğrencilerinin performans ödevi olarak anlamlı bir ödev yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Yarı yıl performans ödevi olarak öğrencilerimiz başta Kurtuluş savaşında olmak üzere vatan savunmasında ve güvenliğinde şehit olan aziz şehitlerimizin anısına bir resim yapmak istediler. Tema olarak ise Kurtuluş savaşından çeşitli sahneler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinde yer aldığı bir çalışma yaptılar. Çalışmalarımızı yaklaşık 40 gün içinde tamamladık. Kurtuluş savaşını temsil eden resmin yanı sıra Türk bayrağı ile Jandarma şualı ve armasını karo üzerine yaptık. Toplam 26 karo kullanıldı ve her bir karoyu bir öğrenci yaptı. Yani bu resimlerde 26 öğrencimizin emeği var. Yapılan bu resimler den Türk Bayrağı Alay Komutanı oda girişine, Jandarma Arması ve şualı Ay Yıldız ile kurtuluş savaşı teması olan resim ise Alay Komutanlığı brifing salonu girişine asıldı. Geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizi bu anlamlı resimleri yaptıkları için kutluyorum, ellerine ve yüreklerine sağlık. Bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen okul müdürümüz Tuncay Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'e, yapılan bu resmin Alay binasına asılmasına katkı veren Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığının tüm birimlerine öğrencilerim adına teşekkürlerimi iletirim" dedi.

Okul Müdürü Tuncay Yıldız Güzel Sanatlar Lisesi olarak ilklere imza attıklarını belirterek" Bu güzel vatanımızın birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına ve bu ülkenin nasıl bağımsızlığını elde ettiğini anlatan bu çalışmayı yapan tüm emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel vatan için şehit olan ve canlarını ortaya koyan Mehmetçiklere ne yapsak azdır. Safranbolu IMKB Güzel Sanatlar Lisesi olarak onlara vefamızı göstermek istedik" diye konuştu.