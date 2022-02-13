Giriş Tarihi: 13.2.2022

İmar vurgunuyla rant zengini oldu TUNA ÇAM

Köylüden dönümünü 35 bin liraya alıp, imar planıyla 600 bin liraya çıkardılar. Her şeyden habersiz arazilerini satan köylüler ise hayatının şokunu yaşadı