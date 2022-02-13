Küresel diplomasinin nabzı Antalya’da atacak

Küresel meselelerde uzlaştırıcı ve sağduyulu bakış açısıyla dikkat çeken Türkiye, küresel problemlerin ayyuka çıktığı dönemde Antalya Diplomasi Forumu'nda kritik isimleri ağırlayacak. Ukrayna krizi, Doğu Akdeniz, İsrail-Filistin ihtilafı, Irak, Suriye, Afganistan, göç sorunu gibi meselelerin müzakere edileceği forumda Türkiye'nin normalleşme ve ilişkileri iyileştirme yönünde görüşmeler yaptığı Ermenistan ve İsrail'den de katılımcıların yer alması bekleniyor.

Şimdiye kadar foruma katılımını teyit eden isimler arasında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcınovıc Buric, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Agit) Genel Sekreteri Helga Marıa Schmid gibi isimlerin yanında Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer alıyor.

DİPLOMASİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde iki binden fazla katılımla 11-13 Mart'ta ikincisi gerçekleştirilecek forum, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sunacak.Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, kanaat önderleri, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler, düşünce kuruluşlarından 90'a yakın ismin katılım göstereceğini bildirdiği organizasyonda yer alan üst düzey isimlerin sayısının artacağı ve foruma bir hafta kala netleşeceği kaydediliyor.

İSRAİL VE ERMENİSTAN'A DAVET

Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin yanında normalleşme sürecine girdiği ve anlaşmazlıklarının bulunduğu ülkelerden üst düzey temsilcileri de foruma davet etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ADF'ye davet edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da forumda herkesin sesini duyurmasını istediklerini söyledi.