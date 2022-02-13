Marmaris’teki Ukraynalılardan Türkiye’ye teşekkür

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve çözüme yönelik adımları, Marmaris'te yerleşik yaşayan Ukraynalıları sevindirdi. Ukraynalılar, krizi protesto etmek için Atatürk Caddesinde toplandı. Türk ve Ukrayna bayraklarını sallayan grup, 'Teşekkür ederiz Türkiye', 'Türkiye ile guru duyuyoruz' yazılı dövizleri taşıdı.

TÜRKİYE DOSTÇA DESTEK VERİYOR

Grup adına konuşan 61 yaşındaki Nataliia Selin Yıldırım, Türkiye'nin krizi çözmeye yönelik yaklaşımı için teşekkür etti. Yıldırım, "Türkiye Ukrayna'ya gerçekten dostça destek veriyor. Bunun için teşekkür ederiz. Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarımız bu sene tatil için yine Türkiye'ye gelecek. Çünkü dostluk böyle. Türkiye bize destek veriyor. Biz de Türkiye'ye destek vermeye çalışıyoruz. Şuanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da krizin çözülmesine destek veriyor. Arkadaşlarımız bu konuda çok teşekkür ediyor. Ayrıca Türkiye, Ukrayna'ya İHA satıyor. Bu da Ukrayna için çok önemli. Bu destekler bizim için çok ama çok önemli" dedi.