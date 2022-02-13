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Giriş Tarihi: 13.2.2022 22:37

Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli polisi tarafından, Körfez ve Darıca İlçelerinde, ‘Torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu  satıcıların yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, almış oldukları duyum ve yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu, Körfez ile Derince İlçelerinde 'Torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operesyonda 8 kişi gözaltına alınırken 14,15 gram Metamfetamin, 10,1 gram Sentetik Kannabinoid, ve 5, 45 gram Esrar ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi ifadeleri alınarak haklarnda yapılan adli işlemler sonrası serbest kalırken, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli merciilere sevk edilen B.C.A. Ş.T.K. S.B. ve B.I. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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