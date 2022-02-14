Haberler Gündem Haberleri CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Giriş Tarihi: 15.2.2022 01:43 Son Güncelleme: 15.2.2022 02:01

CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"

CHP’li Onursal Adıgüzel, 14 Şubat üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Seviyesizliğine şaşırmadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 14 Şubat üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Geneş Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini hedef alan skandal paylaşımına tepki yağdı.

CHP'li Onursal Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Başkan Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notunu düştü.

Adıgüzel'in skandal paylaşımına pek çok isim tepki gösterdi.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN CHP'Lİ ADIGÜZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tweetin sahibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN: LİDERLERİ ORTADA, BUNLARDAN DAHA FAZLASI BEKLENEMEZ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez."

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CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
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