CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN CHP'Lİ ADIGÜZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tweetin sahibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." ifadelerini kullandı.