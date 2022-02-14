Fırat Çakıroğlu davasında eski rektöre 20 bin lira para cezası



eski Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz



"İÇİMİZ FERAH"

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katlinde kimin eli varsa hiçbir tanesi gece gündüz uyuyamayacak. Bu cezalar içimizi biraz ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Bu tip insanların yöneticilik vasıfları olmasın diye biz özellikle bu davaları açıyoruz. Fıratımız gitti ama başka genç, aslan gibi çocuklarımız var. Onlar, böyle insanların çatısında olmasınlar. En başından her şey eksik yapılmış. Bunlar o günü konuşuyor ama 3 senelik bir geçmiş var. Fırat'ın okuduğu dönem ve ondan önce de yıllar var. Burası PKK'nın yuvası olmuş. Bu kadın 3 sene ne yapmış, niye önlem almamış? Buna müsaade ettikleri için cezalarını aldılar. İçimiz ferah" dedi.