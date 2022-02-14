MİT TIR’ları ihaneti bu evde hazırlandı

FETÖ'nün ilk silahlı ihanet girişimi olarak kayıtlara giren MİT kumpasıyla ilgili tüm planların yapıldığı hücre evine SABAH ulaştı. Suriye
'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'la yönelik 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te yapılan baskında, TIR'lar durdurulmuş, görüntüler basına servis edilmiş ve uluslararası kamuoyunda "DEAŞ'a silah götürüyor" algısı ile Türkiye'nin yargılanması amaçlanmıştı. FETÖ'nün kirli kumpası Ankara
Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evde planladığı ortaya çıktı.
TIR'lara ilişkin bilgileri temin eden köstebek Sertan Çetinkaya
, söz konusu görüntüleri bir SD kart içerisinde Recai Polat
'ın Ankara Yenimahalle
'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evine getirdi. Örgüt toplantılarının yapıldığı, MİT yerleşkesine gelen-giden kişilerin brifing ile Özgür Kaya
'ya anlatıldığı bu evde ihanet projesinin temeli atıldı. Görüntülerin teslimi sırasında FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut
'un bizzat görevlendirdiği Özgür Kaya da aynı evdeydi. Evde yapılan görüşmenin ardından mahrem imamlar SD kart içerisinde bulunan fotoğraf ve resimlerin yanı sıra Çetinkaya'nın getirdiği not kâğıdını da aldı. Özgür Kaya tarafından Karabulut'a iletilen bu bilgiler sonrasında Karabulut da plakalardan yola çıkarak örgütün Adana
ve Hatay
'da TIR'lara yönelik operasyon için tetiğine bastı.