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Giriş Tarihi: 15.2.2022 02:30 Son Güncelleme: 15.2.2022 02:35

Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı olan 2 kişi tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı olan 2 kişi tutuklandı

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında kilit isim Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatı olan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLU

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkır'ın 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmasının ardından soruşturma dosyası kapsamında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

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Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı olan 2 kişi tutuklandı
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