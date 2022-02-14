Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı olan 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLU



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkır'ın 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmasının ardından soruşturma dosyası kapsamında tutuklu sayısı 3'e çıktı.