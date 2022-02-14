Van’daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 7-13 Şubat tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.