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Giriş Tarihi: 14.2.2022 09:38

Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

AA
Van’daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 7-13 Şubat tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı
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