BAE ile ilişkilerin 50 yılına şekil verecek adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE
) iki gün sürecek ziyaret için uçakla yola çıkmadan önce Atatürk Havalimanı
'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında şunları dile getirdi:
Son olarak 2013'te ziyaret etmiştim. Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed
'in kasım ayında Ankara
'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Bu ziyaretimle, yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri'yle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Türkiye
ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve işbirliği, tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez
bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.
Yaklaşık 5.5 milyar doları ihracatımız olmak üzere 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE, yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10'uncu pazarı konumundadır.
Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. Yüksek teknoloji, gelişim sermayesi ve startup firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük işbirliği imkânları bakımından özellikle öne çıkıyor. Ziyaretimiz vesilesiyle taşımacılıktan ileri teknolojilere, savunma sanayiinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere Dubai
salgın şartlarına rağmen EXPO
'ya başarıyla ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle Dünya Fuarı
'nda Türkiye Milli Günü
olarak belirlenmiş olan 15 Şubat'ta sergi alanımızı da ziyaret edeceğiz.
(Rusya-Ukrayna
krizi) Tabii biz sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil bir de bölgedeki gelişmeleri, bunlar içerisinde en önemlisi şu anda Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmelerdir, masaya yatırıp, ne gibi adımlar atabiliriz, bunun üzerinde de ısrarla duracağız.
SEMBOL BİNALARA TÜRK BAYRAĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Abu Dabi'de, kentin sembol binaları Türk bayrağı görseliyle ışıklandırıldı. 'Eğik Kule' olarak da bilinen Capital Gate'e Türk bayrağı yansıtıldı. Ayrıca Abu Dabi Emirlik Sarayı ve Erdoğan'ın konakladığı Emirates Palace da Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.
STRATEJİK İLİŞKİLERDE SIÇRAMA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu. El Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye: Büyüyen stratejik ilişkiler" başlığını kullandı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, BAE ile dost Türkiye arasında büyüyen stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor" denildi. El Beyan gazetesi ise ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle verdi. İki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen haberde, Erdoğan'ın ziyaretinin ilişkileri daha güçlü bir seviyeye taşıyacağı kaydedildi. Ziyareti manşetten veren El İttihad gazetesi de "Gelişen stratejik ilişkiler" başlığını kullanarak, ziyaretin ikili ilişkilerde gelişen ekonomik ortaklık ve ileriye dönük bir yatırım sıçraması olduğuna dikkat çekti. Gazete, Erdoğan'ın ziyaretinin stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri düzeye taşıma yolunda önemli adım olduğunu vurguladı. DIŞ HABERLER
BİN ZAYED: ORTAKLIĞI GÜÇLENDIRMEYE İSTEKLİYİZ
ABU Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, BAE'nin Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi. BAE resmi haber ajansına göre Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, bu önemli ziyaretin işbirliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcıcı olması dileğini ifade etti. BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari de Bin Zayed'in 24 Kasım'daki Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'yi ziyaret etmesini tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi.