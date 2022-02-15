Başkan Erdoğan BAE ziyaretini değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
'13 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK'
Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.
İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
'KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ'
Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.
Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.