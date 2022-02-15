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Giriş Tarihi: 15.2.2022 20:47 Son Güncelleme: 15.2.2022 20:58

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'13 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK'

Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.

Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

'KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.

Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.

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Başkan Erdoğan BAE ziyaretini değerlendirdi
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