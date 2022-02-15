Çerçioğlu’nun yalanını bilirkişi ortaya çıkardı

AYDIN Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan
ile birlikte yargılandığı davanın duruşması Aydın 1
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık avukatları, Özlem Çerçioğlu'nun üst yönetici sıfatıyla atamalarda sorumlu olduğu ve Erkan Karaarslan'ın önerisiyle atamaları gerçekleştirdiği belirtilen bilirkişi raporuna itiraz etti. Çerçioğlu savunmasında her ne kadar belediye mevzuatında sorumlunun kendisi olduğu bildirilse de İSKİ yönetmeliğine göre sorumluluğun genel müdürde olduğunu, davanın sanıkları arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını ifade ederek suçu çalışma arkadaşına attı. Sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi
şirketi ASKİ'den sorumlu olduğunu iddia etti. Ancak bilirkişi raporunda, Çerçioğlu'nun davanın sanıkları arasında yer alan birçok üst düzey yöneticinin atamasında imzası olduğu belgelendi. Karaarslan tarafından yönlendirilen kişilerin atamasını kendi imzasıyla yapan Çerçioğlu'nun savunmasında bunları inkâr etmesi şaşkınlıkla karşılandı.