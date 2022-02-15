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Giriş Tarihi: 15.2.2022 09:41

Cezaları onanmıştı! Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevine giriyor

Cezaları onanmıştı! Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevine giriyor

Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

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Cezaları onanmıştı! Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevine giriyor
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