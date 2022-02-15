Firari FETÖ’cü Muammer Buçak yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafında 'sadakati ve bağlılığı yüksek' şeklinde kodlanan Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde kritik konumda olan Personel Daire Başkanlığı görevini uzun süre yürüten ihraç Muammer Buçak'ı Çankaya İlçesi'nde yakaladı.

Daha öncesinde 16 ihraç Emniyet Müdürünün yargılandığı ve 11'inin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası aldığı davada yargilanan ve örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olması sebebiyle ihraç Muammer Buçak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldığı ortaya çıktı. İhraç 1.sınıf Emniyet Müdürü firari Muhammer Buçak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.