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Giriş Tarihi: 15.2.2022 17:02

Firari FETÖ'cü Muammer Buçak yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Firari FETÖ’cü Muammer Buçak yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Organize Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Emniyet Genel Müdürlüğünde kritik konumdaki Personel Dairesi Başkanı olan ihraç 1.sınıf Emniyet Müdürü firari Muammer Buçak’ı yakaladı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafında 'sadakati ve bağlılığı yüksek' şeklinde kodlanan Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde kritik konumda olan Personel Daire Başkanlığı görevini uzun süre yürüten ihraç Muammer BuçakÇankaya İlçesi'nde yakaladı.

Daha öncesinde 16 ihraç Emniyet Müdürünün yargılandığı ve 11'inin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası aldığı davada yargilanan ve örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olması sebebiyle ihraç Muammer Buçak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldığı ortaya çıktı. İhraç 1.sınıf Emniyet Müdürü firari Muhammer Buçak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.

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Firari FETÖ'cü Muammer Buçak yakalandı
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