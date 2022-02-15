Hacizli maaştan 8 milyonluk villaya...

Bilecik
Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalının yankıları sürerken, başkanlık görevine seçildiğinde emekli maaşında haciz olan CHP'li Başkan Semih Şahin
'in servetindeki artış dikkat çekiyor. VIP makam aracına binen Şahin'in Bilecik'te 1.5 milyonluk villa ve binlerce dönüm arsa aldığı ortaya çıkmıştı. Bilecik'teki çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Şahin'in, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına, onlarca dönüm araziyi ucuza aldırıp, daha sonra imar planında değişiklik yaptırarak milyonlarca lira rant elde ettiği belirlenmişti. CHP'li Semih Şahin'in mal varlığı ile ilgili son olarak geçen temmuz ayında Bodrum
Turgutreis'te 8 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in kısa sürede bu kadar mal varlığını nasıl elde ettiği merak konusu oldu.