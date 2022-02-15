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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Hain saldırının kuryesine 3 kez ağır müebbet talebi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hain saldırının kuryesine 3 kez ağır müebbet talebi

Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ın şehit olduğu İzmir’deki kalleş saldırıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Suriye uyruklu terörist hakkında 3 kez ağır müebbet hapis talep edildi

İZMİR Adliyesi'ne 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terörist hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Delil Hiso hakkında 1 kez "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", 2 kez de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hiso'nun, 5 Ocak 2017'de, 2 teröröristin ölü ele geçirildiği saldırının bomba ve mühimmatılarını, Mardin'den İzmir'e tatlı kutusunda getirdiği belirlenmişti.
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Hain saldırının kuryesine 3 kez ağır müebbet talebi
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