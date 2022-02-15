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Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:27 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:38

Kabaktepe’den Levazım Tüneli açıklaması: “Harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe’den Levazım Tüneli açıklaması: “Harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB’nin Dolmabahçe-Levazım Tüneli’ni durdurup harap hale çevirdiğini hatırlatarak sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Kabaktepe, “İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir” dedi

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi ve çevresinin trafik yoğunluğunu azaltacak olan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı 2,5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) durdurmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ni durdurup harap hale çevirdiğini hatırlatarak sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

"LEVAZIM TÜNELİ İNŞAATININ BU ATIL VE HARABE HALİ…"

Kabaktepe, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan ancak reklama 850 milyon TL bütçe ayıran yönetim vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

TRAFİĞİ RAHATLATACAKTI

İBB yönetimi tünel yapımını durdurmasaydı, 70 dakikalık mesafe 5 dakikaya düşecek, 7.8 kilometrelik Levazım-Dolmabahçe Tüneli trafiği rahatlatacaktı.

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Kabaktepe’den Levazım Tüneli açıklaması: “Harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır”
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