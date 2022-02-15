Muhalefetin ’troll’ koalisyonu! Operasyonel yalanlar sosyal medyada nasıl yayılıyor?

Bot hesaplar 'Sıra Sende' paylaşımı başlattılar. Yazılım tarafından oluşturulan, anlamsız kelimeler ve cümleler kuruldu. CHP Genel Merkezi'nden düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı için bot hesaplar devreye giriyor.

Muhalefetin 'troll' koalisyonu! Yalan haberlerle itibarsızlaştırma operasyonu | Video

Profesör Facia adlı troll hesabın, CHP'nin Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilinde yönetici olduğu tespit edildi. Bu troll hesaplar da devreye giriyor. Bot hesaplarla, troll hesaplarla Türkiye'nin gündemine geliyor. Bunun üzerinden algı operasyonu yapılıyor."