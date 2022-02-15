Son dakika: Sedef Kabaş’ın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi! 11 Mart’ta hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberleri...Tele-1 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. İddianameyi kabul eden mahkeme, Kabaş için duruşma gününü de belirledi. Sedef Kabaş'ın yargılanmasına 11 Mart'ta başlanacak.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ayrıca Kabaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davada mağdur taraf olan Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na da duruşma günü ve saatini bildirmek için tebligat yapılması kararlaştırıldı.

12 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığın iddianamesinde Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar, Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik hakaretleri nedeniyle de 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyor. Toplamda 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Kabaş'ın hakareti alışkanlık haline getirdiği belirtiliyor.

İddianamede, Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde ifadeler kullandığına dikkat çekiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına atıf yapılarak, Kabaş'ın hakaret içeren sözlerinin eleştiri sınırını, basın ve ifade özgürlüğü aşan nitelikte olduğu kaydediliyor.