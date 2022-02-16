Abdullah Yaman, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı oldu

Yaklaşık 4 aydır devam eden Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlık seçiminde sona gelindi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından bugün yapılan seçim sonucunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına Abdullah Yaman seçildi.



ABDULLAH YAMAN KİMDİR?



1963 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Yaman, Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesini bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yaman, askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde hakim asteğmen olarak tamamladı.





Daha sonra İstanbul ve Gürün hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yaman, sırasıyla; Konya/Bozkır, Bingöl/Genç, Mersin/Anamur, İzmir/Ödemiş ve Ankara/Sincan Hakimlikleri görevlerinde bulundu. Son olarak 2006 yılında devraldığı Sincan Ticaret Mahkemesi başkanlığından, 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdullah Yaman, bugün Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yaman, evli ve iki çocuk babasıdır.