Amanoslar’da terör örgütüne ait 3 depo imha edildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Amanos Dağlarında terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Eren Kış-2 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in isminin verildiği operasyonlarda Amanos Dağlarında düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi.
Tespit edilen depolarda arama yapan Jandarma, PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, kalan malzemeler depolarla birlikte imha edilerek kullanılamaz hala getirildi.
Amanos Dağlarında Eren Kış-2 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonları sürüyor.