Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Türk halk müziğine "kaynak kişi" ve "derleyici" sıfatları ile pek çok eser kazandıran Arif Şentürk, sanat hayatı boyunca 12'den fazla albüme imza attı.

Arif Şentürk'ün Türk bayrağına sarılı üzerinde Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un formasının bulunduğu naaşı, Zeytinburnu Seyid Nizam Camii'ne getirildi. Arif Şentürk'ü son yolculuğuna Eşi Müge, kızı İnci Kilimci, oğulları Uğur ve Ercan Şentürk, kardeşi Hacı Sabri Şentürk Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zettinburnu'nun önceki Belediye Başkanı ve şimdiki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Medipol Başakşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüşdag ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcı Arif Şentürkün tabutuna Türkbayrağı ve Üzerine de destek verdiği Zeytinburnu Amatör Spor kulübü Yıldızspor'un forması konuldu. Arif Şentürk, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Usta sanatçı, babası Arnavut İsa Şentürk ve annesi Boşnak Fikriye Laguciç'in oğlu olarak Makedonya'nın Kumanova şehrinde 1941 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kumanova'daki Türk okullarında tamamlayan Şentürk, 1956'da ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ne, ardından da İstanbul Zeytinburnu'na yerleşti.

Kalabalık bir ailede büyüyen ve 6 kardeşe sahip olan Şentürk, ekonomik zorluklardan dolayı 15 yaşından itibaren uzun yıllar marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte çalıştı.

TRT SES YARIŞMASI KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Müzik sevgisi ve yeteneğiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, aynı zamanda Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Kolu'nda müzik eğitimi aldı.

Şentürk, 1974'te TRT radyosunda duyduğu "Türk Halk Müziği Amatör Ses Sınavı" düzenleneceği anonsuyla yarışmaya katılmaya karar verdi.

Harbiye'deki Mesut Cemil Stüdyosu'nda düzenlenen yarışmaya katılan Şentürk, önce Anadolu türküleri okudu. Ancak o dönemde birçok Anadolu türküsü olmasından dolayı Şentürk'e, 'Bunlar tutmaz. Sen Rumeli'den geldin niye Rumeli türküleri okumuyorsun? Git biraz hava al gel onları oku.' denildi.

Yarışmada sonrasında "Vardar Ovası" ve "Bulut Gelir Seher ile" adlı türküleri seslendiren sanatçı, Nida Tüfekçi tarafından keşfedildi ve onun desteğiyle Türk halk müziği dünyasına adım attı.

"AMAN BRE DERYALAR" TÜRKÜSÜ İLE ÜN KAZANDI

Şentürk, yarışma kapsamında bant doldurma hakkı elde ederek, 1975'ten sonra başarıyla seslendirdiği türkülerle tanınmaya başladı. Usta sanatçı, "Aman Bre Deryalar" türküsü ile ülke genelinde ün kazandı.

Türk halk müziğine "kaynak kişi" ve "derleyici" sıfatları ile pek çok eser kazandıran Arif Şentürk, sanat hayatı boyunca 12'den fazla albüme imza attı.

Sanatçının müzikseverlerin beğenisine sunduğu albümler arasında "Rumeli Türküleri", "Deryalar", "Kına Havası", "Mendilimin Yeşili" ve "Yemen" yer alıyor.