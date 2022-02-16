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Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:27 Son Güncelleme: 16.2.2022 13:28

Başkan Erdoğan'dan Arif Şentürk mesajı

Başkan Erdoğan’dan Arif Şentürk mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin usta ismi Arif Şentürk ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin usta ismi Arif Şentürk ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Arif Şentürk mesajı
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