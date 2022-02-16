DW, Diyanet’in hafızlık eğitimi için yaptığı protokolden rahatsız oldu!

PEDAGOJİK AÇIDAN SORUN TEŞKİL EDİYORMUŞ!

DW haberinde, Diyanet'in MEB ile imzaladığı protokole değinilerek "6'ncı sınıftaki hafızlık eğitimi kapsamında bulunan öğrencilerin Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda kayıtlı olmak şartıyla bir yıl eğitim öğretimlerine ara verilmesine izin verilir" ifadelerinin yer aldığı vurgulanarak, İstanbul Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Yurttaş Yıldırım'ın görüşlerine yer verildi. Yıldırım, "Söz konusu durum pedagojik açıdan sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Pandemi döneminde neredeyse iki yıl yüz yüze eğitimden uzak kalmış öğrenciler bu tür protokollerle eğitimden kopartılıyor. 18 yaşına kadar çocukların yeri okuldur" diyor."

MÜSDAV'DAN TEPKİ: "BİR İYİLİK VE HAYIR PROJESİNDEN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLUR?"

MÜSDAV, DW'nin haberinden sonra sosyal medya hesabından "Rahatsız olmanızı anlıyoruz" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Bir hafıza destek olabilmek, "nasip" işidir. Hayırdan ve hasenattan yana nasibi olanlar, kalplerindeki Kur'an aşkıyla hafızlara omuz veriyor. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından hafızlarımıza samimi bir destek geliyor. Kampanyamıza bağışta bulunanlar 'Böyle bir iyiliğe öncülük ettiğiniz için Allah sizden razı olsun' diye dua ediyor. Onlara şükran ve minnet duyuyoruz.