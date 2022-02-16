DW, Diyanet’in hafızlık eğitimi için yaptığı protokolden rahatsız oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık eğitimine yönelik faaliyetleri hakkında DW bir habere imza attı. Bu haberde örgün eğitime devam edenlerin hafızlık eğitimi görebilmesi için bağış toplandığı ve burs verileceği ifade edildi.
PROTOKOLDEN RAHATSIZ OLDU
DW, Diyanet'in Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile "Bir hafız yetiştiriyorum" projesi protokolünün imzalamasına değindi. DW protokolden rahatsızlık duyanlar olduğunu görüş aldığı kişinin ifadeleriyle duyurarak haberi sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:
"Dini bir vakıfla protokol imzalayan Diyanet hafızlık eğitimi için bağış topluyor. Küçük yaştaki öğrenciler hafız olarak yetiştirilecek. 'Bu vakıfların tabiri caizse arka kapıdan okullara sokulması eğitimde dinselleşmenin sonucu' Diyanet projesine tepki."
PEDAGOJİK AÇIDAN SORUN TEŞKİL EDİYORMUŞ!
DW haberinde, Diyanet'in MEB ile imzaladığı protokole değinilerek "6'ncı sınıftaki hafızlık eğitimi kapsamında bulunan öğrencilerin Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda kayıtlı olmak şartıyla bir yıl eğitim öğretimlerine ara verilmesine izin verilir" ifadelerinin yer aldığı vurgulanarak, İstanbul Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Yurttaş Yıldırım'ın görüşlerine yer verildi. Yıldırım, "Söz konusu durum pedagojik açıdan sorun teşkil ediyor" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Pandemi döneminde neredeyse iki yıl yüz yüze eğitimden uzak kalmış öğrenciler bu tür protokollerle eğitimden kopartılıyor. 18 yaşına kadar çocukların yeri okuldur" diyor."
MÜSDAV'DAN TEPKİ: "BİR İYİLİK VE HAYIR PROJESİNDEN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLUR?"
MÜSDAV, DW'nin haberinden sonra sosyal medya hesabından "Rahatsız olmanızı anlıyoruz" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Bir hafıza destek olabilmek, "nasip" işidir. Hayırdan ve hasenattan yana nasibi olanlar, kalplerindeki Kur'an aşkıyla hafızlara omuz veriyor. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından hafızlarımıza samimi bir destek geliyor. Kampanyamıza bağışta bulunanlar 'Böyle bir iyiliğe öncülük ettiğiniz için Allah sizden razı olsun' diye dua ediyor. Onlara şükran ve minnet duyuyoruz.
Peki siz neden rahatsız oluyorsunuz? Kur'an'ın aydınlığının dalga dalga yeryüzüne yayılmasından mı? Hafızlarımızın her geçen gün daha bilgili, donanımlı, ufku açık hale gelmesinden mi? Yoksa Kur'an'ın olmadığı bir dünyada asırlar öncesinin cahiliye yaşantısına olan hasretinizden mi? Bir iyilik ve hayır projesinden kim, neden rahatsız olur? Rahatsız olmanızı anlıyoruz. İnsanımızın hayırda yarışmasını köhne kalpleriniz bir türlü idrak edemiyor. Sizin için dua ediyoruz. Allah, sizlere de hafızlara iyilik yapmayı 'nasip' etsin. Biz kalbi Kur'an aşkıyla dolu hayırseverlerimizle birlikte çok huzurluyuz. Sizlere de huzurlu bir kalp 'nasip' olsun."
TÜGVA DA TEPKİ GÖSTERDİ: "DW_TURKCE'Yİ AŞIRI RAHATSIZ EDEN BU PROTOKOLÜ İÇİN KUTLUYORUM"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu da DW'nin sosyal medyadan paylaştığı Diyanet ile MÜSDAV protokolü haberini sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Eminoğlu şu ifadeleri kullandı: "Eğitimi yapan kim Diyanet, hafız olmak isteyen kim bu ülkenin çocukları, bundan rahatsız olan kim Almanya kökenli bir gazete. Sizler rahatsız olsanız da bu hafız nesil yetişecek inşallah! Diyanet'i ve @musdavtr'yi @dw_turkce'yi aşırı rahatsız eden bu protokolü için kutluyorum."