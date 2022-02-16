İnsana ve çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz

Başkan
Erdoğan, Al Wasl Plaza
'da düzenlenen Dubai EXPO
2020 Türkiye
Ulusal Günü programında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:
Çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumalar, hep birlikte çözüm aramaya yönlendirdi. Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak öncelikli amaç. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın lütuf değil, yükümlülük olduğuna inanıyoruz.
Eşim Emine Erdoğan
'ın himayesinde 2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi
'yle bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Türkiye, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında. Yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa
'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması
'nı onaylayarak 2053
vizyonumuzun ilk hedefi olarak Yeşil Kalkınma Devrimi
'ni belirledik. TOGG'un, çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun ifadesi. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz.
Bir Arap ülkesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum.