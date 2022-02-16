Kavgada avukatı öldüren sanığa mahkeme bu kez müebbet hapis verdi

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, duruşma salonunda sanık Doğan ve avukatları ile Arkaş ailesi avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.





SANIK DOĞAN: "OLAY KAZAYLA OLDU"

Savunmasında sanık Doğan, Arkaş'ı öldürmek istemediğini, söz konusu olayın kazayla gerçekleştiğini iddia etti. Arkaş ailesinin avukatları da olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştiğini belirterek, sanık Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME BU KEZ MÜEBBET VERDİ

Mahkeme, Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.