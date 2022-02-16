Haberler Gündem Haberleri Kavgada avukatı öldüren sanığa mahkeme bu kez müebbet hapis verdi
Giriş Tarihi: 16.2.2022 21:33

Kavgada avukatı öldüren sanığa mahkeme bu kez müebbet hapis verdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR

Kayapınar ilçesinde 22 Haziran 2019'da kafede çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Doğan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu Arkaş başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından tutuklu yargılanan sanık Abdurrahman Doğan'a 11 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında "olası kastla öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Avukatların cezayı az bulmadı nedeniyle 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itiraz sonucu Doğan’ın yargılanması yeniden görüldü. İtirazı kabul eden Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması için dosyanın 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, duruşma salonunda sanık Doğan ve avukatları ile Arkaş ailesi avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

SANIK DOĞAN: "OLAY KAZAYLA OLDU"

Savunmasında sanık Doğan, Arkaş'ı öldürmek istemediğini, söz konusu olayın kazayla gerçekleştiğini iddia etti. Arkaş ailesinin avukatları da olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştiğini belirterek, sanık Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME BU KEZ MÜEBBET VERDİ

Mahkeme, Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kavgada avukatı öldüren sanığa mahkeme bu kez müebbet hapis verdi
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