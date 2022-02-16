Levazım Tüneli çürüyor

İstanbul
'da ulaşıma alternatif bir güzergâh olarak 2018'de yapımına başlanan ve 1.4 kilometresi kazılan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından durduruldu. Kaderine terk edilen, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar da hurdaya döndü. İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin 2.5 yıldır herhangi bir açıklama yapılmadı.
TRAFİĞİ RAHATLACAKTI:
Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim
, Kabataş
ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu
, Levent
, Etiler
ve Ortaköy
yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafik, önemli ölçüde rahatlayacaktı
SKANDAL AÇIKLAMA:
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Beşiktaş Maçka'daki şantiyeyi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandal bir açıklama yaparak "40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam" demişti.
CHP ZİHNİYETİNİN BİR YANSIMASIDIR:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
, "İstanbul trafiğine soluk aldıracak Levazım Tüneli inşaatının bu atıl ve harabe hali, CHP zihniyetinin bir yansımasıdır. Milletimize faydalı her projenin önüne taş koyan bu yönetimin vizyonunu, İstanbullular en iyi şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı. -