Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis SABAH’a anlattı: Türkiye hem bölgede hem genel olarak önemli bir ülke

BAŞARILI BÜYÜYEN EKONOMİLER

İstikrar dışında "yeniden açılma" başlığı var. Kovid nedeniyle yapılan değişiklikler nedeniyle koordinasyon gerekiyor. Ekonomi ve ticaret eskisi gibi olmayacak. Bu konuda koordinasyonu V4 çok iyi bir şekilde yaptı. Hem Batı Avrupa hem uzak doğudan yatırımcılar V4 ülkelerini seçiyor, Avrupa'nın araba üretiminin büyük bir bölümü bu ülkelerde yapılıyor.İlk dönemde Kovid için malzemeleri efektif şekilde paylaşabildik. Yeniden açılmanın ekonominin yanında sosyal yönü de var. V4 bunun yanında ortaklık konusunda da önemli şeyler yapıyor. V4 oturmuş bir sistemde başarılı bir şekilde büyüyen ülke ekonomilerinden oluşan bir ittifak.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE

V4+ formatları da yapılıyor. Bu kapsamda 8 sene önceki Macaristan dönem başkanlığı döneminde V4+Türkiye var, ondan beri de devam ediyor. Çünkü Türkiye ile olan ortaklığımızın, ilişkilerimizin önemli olduğu konusunda V4 ülkeleri hemfikir. Türkiye hem bölgede hem genel olarak önemli bir ülke. V4+Türkiye formatı Macaristan'ın bu seneki dönem başkanlığında da devam etti. 21 Aralık 2021'de Budapeşte'de dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşti. Birçok alanda görüşmelere devam ediyoruz.