Muhsin Yazıcoğlu helikopterinin kaza kırım heyeti başkanı konuştu: Pilot, kalkışını dahi bildirmiyor

"Çalışmalarımızın sonucunda çıkan sonuç net olarak şu. Yan faktörlerden etkilendiğini düşünüyoruz. Pilotun ısrarlı bir şekilde görüşü kaybetmesine rağmen o tipinin içerisinde uçması görüşüne engel olmuş, görerek uçuş şartlarının gerekliliklerini yerine getirmemiş, yani pilotaj hatası. Tek pilot, 2 pilot olsa müzakere ederdi. Bizim gittiğimiz bütün noktalarda karşımıza çıkan sonuç budur. Zaten rahmetli gazetecinin ifadesi de meteoroloji uzmanı gibidir. Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor, hatta kalkışını bile bildirmiyor."