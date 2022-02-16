Haberler Gündem Haberleri Sağlık Müdürü Gülüm Birecik Devlet Hastanesini denetledi
Giriş Tarihi: 16.2.2022 21:32 Son Güncelleme: 16.2.2022 21:32

Sağlık Müdürü Gülüm Birecik Devlet Hastanesini denetledi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sağlık Müdürü Gülüm Birecik Devlet Hastanesini denetledi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Hizmet Başkanları ile birlikte Birecik Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, Başhekimliğe atanan Uz. Dr. Müslüm Şahin’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Müslüm Şahin ve Birecik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Çelik Birecik'te yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Hizmet Başkanlarına bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Hastane içerisinde kurulan aşı noktalarını ziyaret eden Gülüm, sağlık personeli ile sohbet ederek, sorun ve dileklerini dinledi.

Gülüm daha sonra hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip aşı olmayan vatandaşları aşı olmalara konusunda uyarılarda bulunarak, geçmiş olsun dileklerini sundu. Aşılama süreci ve pandemide gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti

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Sağlık Müdürü Gülüm Birecik Devlet Hastanesini denetledi
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