Sağlık Müdürü Gülüm Birecik Devlet Hastanesini denetledi

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Müslüm Şahin ve Birecik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Çelik Birecik'te yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Hizmet Başkanlarına bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Hastane içerisinde kurulan aşı noktalarını ziyaret eden Gülüm, sağlık personeli ile sohbet ederek, sorun ve dileklerini dinledi.

Gülüm daha sonra hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip aşı olmayan vatandaşları aşı olmalara konusunda uyarılarda bulunarak, geçmiş olsun dileklerini sundu. Aşılama süreci ve pandemide gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti