16 yaşındaki Sıla eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.