CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun eşiyle birlikte olan fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE
ziyaretinden bir kareyi Twitter'dan "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle" yazarak paylaştı. Adıgüzel'in paylaşımı büyük tepki çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:
Cumhurbaşkanımız hep sevdiğiyle evet. Kendinden çok sevdiği devleti, vatanı, milleti ve bayrağı için 4 günde koronayı bir kenara bırakıp ülkemiz için koşturuyor. CHP genel başkan yardımcısının seviyesi ancak bu kadar olur zaten.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:
Her geçen gün daha da alçalıyor, daha da seviyesizleşiyorlar. Hadsiz, yakışıksız, siyasi ahlaktan yoksun...
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu:
Kılıçdaroğlu'nun eşiyle verdiği fotoğraf güzel. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ülkesi ve milleti için hasta eşini bile ardında bırakıp sefere çıkması çok daha güzel. Ama çirkin olan sensin Onursal. ANKARA