Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı!
Giriş Tarihi: 16.2.2022 21:02 Son Güncelleme: 16.2.2022 21:21

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı!

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL’ye çıktı!

Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. KYK Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımının aylık 750 liraya çıkarıldığını duyuran Başkan Erdoğan, “Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KYK Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımının aylık 750 liraya çıkarıldığını duyuran Başkan Erdoğan, "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde | Video

İnternet desteğininde 2 katına çıkarıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'a çıkardık." dedi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı!
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