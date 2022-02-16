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Giriş Tarihi: 16.2.2022 15:21

THY Teknik ‘rüya uçağın’ ilk ağır bakımını başarı ile tamamladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Teknik ‘rüya uçağın’ ilk ağır bakımını başarı ile tamamladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş,  2019 yılının haziran ayında ilk kez THY’nin filosuna katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan iki adet Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaktan birinin üs (ağır) bakım operasyonlarını Atatürk Havalimanı’ndaki uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesislerinde başarıyla tamamladı.

Bakım kabiliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilk Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın üs bakımını tamamlayan THY Teknik A.Ş, sürekli büyüyen ve gelişen küresel MRO sektöründe rekabet gücünü daha da artırarak başta THY olmak üzere, filosunda bu tip uçak bulunan havayolu şirketlerine İstanbul'da üs bakım hizmeti sunabilecek

KALİTELİ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk Boeing 787 Dreamliner bakımını tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Sektörümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz kabiliyetlerimizi daha da arttırarak; müşterilerimize üstün ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi

ÜÇ YILDA BİR TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Uluslararası havacılık prosedürleri gereği Boeing 787 tipi uçaklar için her üç yılda bir tamamlanması gereken üs (ağır) bakımlar uçak ve sistemlerinin fonksiyonel ve operasyonel kontrolleri, modifikasyonları, komponent ve parça değişimleri gibi bakım faaliyetlerini kapsıyor. THY Teknik A.Ş. dünyada üs bakım gerçekleştirebilen en yetkin uçak bakım şirketleri arasında yer alıyor.

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THY Teknik ‘rüya uçağın’ ilk ağır bakımını başarı ile tamamladı
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