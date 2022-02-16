THY Teknik ‘rüya uçağın’ ilk ağır bakımını başarı ile tamamladı

Bakım kabiliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilk Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın üs bakımını tamamlayan THY Teknik A.Ş, sürekli büyüyen ve gelişen küresel MRO sektöründe rekabet gücünü daha da artırarak başta THY olmak üzere, filosunda bu tip uçak bulunan havayolu şirketlerine İstanbul'da üs bakım hizmeti sunabilecek



KALİTELİ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ



THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk Boeing 787 Dreamliner bakımını tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Sektörümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz kabiliyetlerimizi daha da arttırarak; müşterilerimize üstün ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi



ÜÇ YILDA BİR TAMAMLANMASI GEREKİYOR



Uluslararası havacılık prosedürleri gereği Boeing 787 tipi uçaklar için her üç yılda bir tamamlanması gereken üs (ağır) bakımlar uçak ve sistemlerinin fonksiyonel ve operasyonel kontrolleri, modifikasyonları, komponent ve parça değişimleri gibi bakım faaliyetlerini kapsıyor. THY Teknik A.Ş. dünyada üs bakım gerçekleştirebilen en yetkin uçak bakım şirketleri arasında yer alıyor.