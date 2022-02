Yabancı yatırımcı için Türkiye fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE ) ziyaretinde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:13 anlaşma imzaladık. BAE, Türkiye 'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum, ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatı. Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımak.BAE, ileri teknoloji şirketlerine ve start-up'lara finansman desteği ve uygun yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye ise dinamik ve genç nüfusu ile ileri teknoloji geliştiren küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe olacağımıza inanıyorum. Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi, fiziki altyapısı ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Siyasi istikrarımız, hızlı karar alma mekanizmalarımızla üretimi, istihdamı, yatırımı teşvik eden yönetim anlayışımızla salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü 2020 senesinde, biz 1.8'lik büyüme oranı yakaladık. Aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Dünya genelinde etkili olan salgın, Türkiye gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yeni pencereler açtı.Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler yatırımlarını genişletmekte. Biz 2003'ten bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz. Son 16 yılda Ortadoğu ve Avrupa 'da, en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olmamız Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işareti. Bunun yanında Türkiye iş kurma ve yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata ve uygulamaya sahip. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimiz ilave fırsatlar sunuyor.Liderlerin görevi ticaretten savunmaya, turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir. Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın kıymetli mensuplarıdır. Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finansman ve Dönüşüm Ofislerimiz, diğer kurumlarımız, yeni yatırım projelerinizde gereken her türlü desteği vermeye hazır.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan ve El Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.BAE'YE gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "BAE'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İşbirliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ANKARABAŞKAN Erdoğan'ın BAE ziyareti, ülke basınında manşetlerden görüldü. BAE resmi haber ajansı WAM, ziyaretin iki bölgesel ortak arasında büyüyen stratejik ilişkileri geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Haberde BAE kurulduğundan beri ekonominin, iki ülke arasındaki işbirliğinin temel direklerinden biri olduğu kaydedildi. WAM, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan'ın Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin karşılıklı çıkar etrafındaki bağları güçlendirdiğini savundu. Gulf News'in haberindeyse Türk çelik üreticilerinin ve tekstil firmalarının, ilişkilerin gelişmesinden fayda görebileceği yazıldı. Gazete, BAE'de yaşayan Türklerin yorumlarına da yer verdi. The National ise haberinde ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açtığını belirtti. DIŞ HABERLER