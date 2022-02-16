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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Ziyaret öncesi kritik temas

BETÜL USTA BETÜL USTA
Ziyaret öncesi kritik temas
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye ziyareti 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temaslarda bulunmak üzere Filistin ve İsrail'de olacak. Heyetin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor. Herzog'un ziyareti öncesi yapılacak görüşme, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Heyet, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.
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Ziyaret öncesi kritik temas
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