Ziyaret öncesi kritik temas

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog
'un Türkiye
ziyareti 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal
temaslarda bulunmak üzere Filistin
ve İsrail'de olacak. Heyetin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor. Herzog'un ziyareti öncesi yapılacak görüşme, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Heyet, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.