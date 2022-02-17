AYM’nın yeni üyesi için yemin töreni

Anayasa Mahkemesi
'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu
'nda düzenlenen törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
, Yaşar'ın, serbest avukatlık ve baro başkanlığı görevlerinde edindiği tecrübeyle Anayasa Mahkemesi'ne önemli katkılar yapacağına inandığını söyledi. Anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını kaydeden Arslan, "Kuruluşunun üzerinden 60 yıl geçen Türk Anayasa Mahkemesi
de özellikle bireysel başvurunun kabulüyle birlikte temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamaktadır" dedi. Konuşmasının ardından Kenan Yaşar'a kisvesini giydiren Arslan, Yaşar'ı tebrik etti.