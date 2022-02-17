BEÜ Rektörü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti

Gerçekleşen ziyarette Rektör Çufalı, üniversitenin fiziki altyapısı, teknolojik imkânları, bilimsel ve akademik anlamda ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınmadaki rolü, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak projeleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Türkiye'nin ve dünyanın saygın Yükseköğretim Kurumlarından biri olma adına attığı adımları ve hedeflerini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Çufalı, TBMM Başkanı Şentop'u üniversite ve şehre davet ederek, konukseverliği, destekleri ve yakın ilgilerinden ötürü şükranlarını sundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şentop, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin başarılarını yakından takip ettikleri ifade etti.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ülkemize yaşattığı gururdan dolayı tebrik eden Başkan Şentop, Grizu-263 Uzay Takımına başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a üniversite yayınlarını takdimi ile sona erdi.