Haberler Gündem Haberleri BEÜ Rektörü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti
Giriş Tarihi: 17.2.2022 20:12

BEÜ Rektörü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
BEÜ Rektörü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Çufalı, üniversitenin fiziki altyapısı, teknolojik imkânları, bilimsel ve akademik anlamda ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınmadaki rolü, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak projeleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Türkiye'nin ve dünyanın saygın Yükseköğretim Kurumlarından biri olma adına attığı adımları ve hedeflerini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Çufalı, TBMM Başkanı Şentop'u üniversite ve şehre davet ederek, konukseverliği, destekleri ve yakın ilgilerinden ötürü şükranlarını sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şentop, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin başarılarını yakından takip ettikleri ifade etti.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ülkemize yaşattığı gururdan dolayı tebrik eden Başkan Şentop, Grizu-263 Uzay Takımına başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a üniversite yayınlarını takdimi ile sona erdi.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
BEÜ Rektörü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA