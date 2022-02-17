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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Casusluk iddianamesi kabul edildi gizli bilgileri el yazısıyla yazmış

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Casusluk iddianamesi kabul edildi gizli bilgileri el yazısıyla yazmış
DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Zarf içinde aldığı paralar karşılığında devletin gizli bilgilerini yabancı ülkelerdeki istihbaratçılarla paylaşan Gürcan hakkındaki iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gönderilen raporlar dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen raporda, harita üzerinde milli unsurlara yönelik el yazısı ile İngilizce yazılan ifadelerin, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler" niteliğinde olduğu belirtildi.
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Casusluk iddianamesi kabul edildi gizli bilgileri el yazısıyla yazmış
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