Casusluk iddianamesi kabul edildi gizli bilgileri el yazısıyla yazmış

DEVA Partisi
Kurucu Üyesi Metin Gürcan
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Zarf içinde aldığı paralar karşılığında devletin gizli bilgilerini yabancı ülkelerdeki istihbaratçılarla paylaşan Gürcan hakkındaki iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı
ve Savunma Sanayii Başkanlığı
tarafından gönderilen raporlar dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen raporda, harita üzerinde milli unsurlara yönelik el yazısı ile İngilizce yazılan ifadelerin, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler" niteliğinde olduğu belirtildi.