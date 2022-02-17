Evlat nöbetine bir aile daha katıldı ‘Yılanın başı PKK ve HDP’

MUŞ
'TA terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için HDP
İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. Muş'ta Diyarbakır
annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme dün de devam etti. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Eyleme baba Şefik Mutlu
, 23 yıldır haber alamadığı oğlu Emrah Mutlu için katıldı. Aile sayısı 27'ye yükseldi. 1991'de dağda çobanlık yaparken PKK tarafından çocuğunun kaçırıldığını ifade eden Mutlu, "Oğlum terör örgütüne gönüllü olarak gitmedi.
Eyleme yeni katıldım. Oğlum nerede olursa olsun geri gelsin" dedi. Eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan
ise çocuğu gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Oğlum, kızın Hira, çok çile çekti. Şimdi yurda verdiler. Gel kızına sahip çık. Kızın için dön. Yavrum dön, yolunuz yol değil, PKK sizi kullanıyor. Yılanın başı PKK ve HDP'dir. Gelin devletinize sığının, devletinize teslim olun. Ersin oğlum sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun yolunuz yol değil. Hira kızın perişan durumda" dedi.