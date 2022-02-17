Gençler bize ilham aşılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Dubai Expo
'daki Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE
) Pavilyonu'nda BAE'li gençlerle bir araya geldi. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasından alıntılar:
GÖNÜL ELÇİLERİMİZ OLUN:
Sizden, Türkiye ile BAE arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve kardeş ülke olarak ciddi işbirliği imkânlarına sahibiz, özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaşıyoruz. BAE ile uzay ajanslarımızın önümüzdeki dönemde etkin işbirliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Yörüngedeki birinci yılını tamamlayan BAE'nin uzay aracı 'Umut
' da, hepimizin umudu.
TEKNOFEST KUŞAĞI ENGELLERİ AŞA AŞA İLERLİYOR:
Nerede olursa olsun, gençlerle bir araya gelişimde, her sohbetimizde İslam dünyasının
geleceğine dair umutlarım artıyor. Ufku ve vizyonu açık, pırıl pırıl gençleri görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'de "TEKNOFEST gençliği" diye tarif ettiğimiz bu gençlik, önüne çıkarılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanlı bakmanız, bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Bu güçle gece-gündüz demeden çalışıyoruz.