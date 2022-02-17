Tunç Soyer İzmir’de belediye taşınmazlarını sata sata bitiremedi!

1000'İN ÜZERİNDE DAİRE VE ARSA SATTI

Göreve geldiği 3 yıllık süreçte 1000'in üzerinde daire ile bir o kadar da arsa satan Soyer bu sefer de Bornova Ergene Mahallesinde 2, Konak ilçesi Göztepe semtinde ise 1 gayrimenkulü satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda satışların belediye encümeni aracılığı ile 24 Şubat tarihinde yapılacağı belirtildi.

24 ŞUBAT'TA SATIŞ İHALESİ

Satış ilanında Bornova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ergene Mahallesi'nde 2'nci katta bulunan 10 numaralı taşınmazın için 450 bin TL, yine Ergene Mahallesi'nde yer alan ve aynı binada bulunan 3'ncü kattaki 13 numaralı taşınmaz için ise 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Göztepe Mahallesi'nde yer alan 6. katta bulunan 22 numaralı taşınmaza ise 500 bin TL tahmini bedel biçildi. 24 Şubat günü gerçekleştirilecek satış ihalesinde planlanan satışların tahmini bedellerden gerçekleşmesi halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasına 1 milyon 600 bin TL'lik kaynak aktarılacağı ifade edildi.