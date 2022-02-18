Balyoz davasında mütalaa verilecek! Aralarında Çetin Doğan’ın da olduğu 7 sanık yeniden yargılanıyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer 5 sanık mahkeme salonuna gelerek duruşmaya katıldı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALEBİ REDDETTİ



Mahkeme, sanık avukatlarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz kanun yoluna başvurulması talepli dilekçe sunduğunu ancak Başsavcılığın bu kanun yoluna başvurmayacağını belirttiği yazının dosyaya geldiğini belirtti.

SAVCI İNCELEME İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Bu cevabın ardından Cumhuriyet Savcısı dosyaya yeni görevlendirildiğini ve dosya kapsamı dikkate alınarak dosyanın incelenmesi için süre talep etti.

SANIKLAR VE AVUKATLARI DİRENME İSTEDİ



Savcının talebinin ardından sanıklara ve avukatlarına talepleri olup olmadığı noktasında söz verildi. Sanıklar ve avukatları mahkemenin direnme noktasında karar vermesini istedi, beraat talep etti.

DOSYADA SÖZ SAVCILIKTA



Mahkeme heyeti, dosyaya yeni atanan Cumhuriyet Savcısının bozma ilamına ve esasa ilişkin beyanları açısından süre talebinin kabulüne karar vererek dosyayı savcıya gönderdi. Savcılığın görüşü sonrası savunmaya dair beyanların alınacağını belirten mahkeme duruşmayı 13 Mayıs tarihine erteledi.

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