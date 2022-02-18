Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Faiz, enflasyon, kur prangasını parçalayıp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Memur Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
ENGELLİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ:
Atamasını yapacağımız 2 bin 927 engelli kardeşimizin görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5 bin engelli memur vardı, biz bugüne kadar yaptığımız 63 bin atamayla engelli kardeşlerimizin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladık. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcular bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizleri de sevince boğuyor. Şimdi de hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi
'yle tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz.
TARİHİ HAMLE HAZIRLIĞI: Anadolu
'daki bin yıllık varlığımız, cumhuriyetimizin 99 yıllık birikimi ve ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı üzerinde yeni bir tarihi hamlenin hazırlığı içindeyiz. Biz de ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Osmanlı
için bu kritik sıçrama dönemi İstanbul
'un fethiydi, bizim için de bu dönem ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma yani 2023
hedeflerimize ulaşma, 2053
vizyonumuza kilitlenme sürecidir.
VİZYONUMUZDAN KOPARAMAZLAR:
Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çalıştık, çok emek harcadık, çok bedel ödedik, çok fedakârlık yaptık. Hani derler ya yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biz de uğraştık, didindik, çabaladık kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye
, yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ve cari fazlayla büyüme yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden ve vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz.
SIKINTIDAN KURTARACAĞIZ:
Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakamadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmek var.
KARAMSARLIK AŞILAYANLARA BAKMAYIN
SANAYİ, üretim ve lojistik tarafında işler zaten iyi gidiyor. İnşallah baharla birlikte turizm ve inşaat sezonunun açılmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecek. Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay.
SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
TÖRENDE kamuya memur olarak ataması yapılan engelliler kura ile belirlendi. Kurada adı çıkan engelliler sevinç gözyaşları döktü. Engelliler adına konuşan Turgay Karakaş, Serebral Palsili (SP) olarak uzay mühendisliği bölümünü bitirdiğini, bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
CENAZE TÖRENİNE KATILDI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Orçay Fabrikası'nın kurucularından Fazilet Partisi Rize il başkanlığı da yapan Ahmet Erdoğan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Ahmet Erdoğan kardeşim doğup büyüdüğün yere, Rize'ye yolcu ediyoruz. Mekânın cennet olsun" dedi.