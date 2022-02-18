Giriş Tarihi: 18.2.2022

Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Faiz, enflasyon, kur prangasını parçalayıp atacağız ERDEM ANILAN

ERDOĞAN: Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru ve enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Faiz gündemden önemli ölçüde düştü, kur da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var