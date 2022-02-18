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Giriş Tarihi: 18.2.2022

Çanakkale’nin gerdanlığı 26 Şubat’ı bekliyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale’nin gerdanlığı 26 Şubat’ı bekliyor
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nun 26 Şubat'ta hizmete sunulacağını söyledi. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.
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Çanakkale’nin gerdanlığı 26 Şubat’ı bekliyor
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