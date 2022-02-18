CHP, Belediye Başkanı Şahin’i disipline sevk etti

CHP, SABAH'ın duyurduğu rüşvet skandalına adı karışan Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
'i disipline sevk etti. Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı
, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.
Erdağı'nın tutuklandığı operasyon, kentteki rüşvet ağını da ortaya çıkarmıştı. Bu konudaki haberler karşısında sessiz kalan CHP'den dün yazılı bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, "Kapsamlı değerlendirmeler sonucunda,
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. ANKARA