CHP ve İYİ Parti, personel zammını reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi'nin dün gerçekleşen 3'üncü oturumunda AK Parti
Grubu tarafından, "İBB personeline, toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için en az yüzde 50 zam yapılması teklifi" meclis gündeminde karara bağlandı. Söz konusu teklif CHP ve İYİ Parti grupları tarafından reddedilirken, AK Parti ve MHP'nin kararıyla meclisten oyçokluğu ile geçti. CHP ve İYİ Parti'nin, İETT Genel Müdürlüğü
, KÜLTÜR A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve İSPARK A.Ş'de çalışan personele toplu iş sözleşmesi yapılana kadar geçerli olacak ve sözleşme yapıldığında baz alınacak yüzde 50 zammı engellemeye çalışması tepki topladı. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklifi reddeden CHP ve İYİ Parti üyelerine tepki gösterdi. Kaynar, "Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar. Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız" dedi.